Последние новости об убийстве 12-летней Анастасии Гужвиной на 14 мая 2021 года: Собирают деньги родителям, ищут серебристую машину

Последние новости об убийстве 12-летней Анастасии Гужвиной на 14 мая 2021 года Фото: Ольга КУРЕНКОВА

В Нижегородской области продолжается расследование убийства 12-летней Анастасии Гужвиной. Трагедия произошла в поселке Большое Козино – девочка не вернулась из школы, а позднее ее тело было обнаружено в лесополосе между поселком и улицей Воинской, где находится ее дом. Ночью в пролеске и в поселке продолжали работать следователи. Рассказываем последние новости об убийстве Насти Гужвиной на утро 14 мая 2021 года.

Жители Большого Козино пытаются помочь следствию и старательно вспоминают, каких подозрительных чужаков видели в последнее время в поселке. Многие рассказывают о серебристой легковушке отечественного производства – то ли 12-й, то ли 15-й модели «Лады». По словам местных, наглухо тонированная машина уже пару дней стояла в районе перелеска и заброшенной военной части, причем, несмотря на явное отсутствие кондиционера и сильную жару, окна в ней не открывались.

Кроме того, жители сообщают о мужчине на велосипеде, который несколько дней крутился возле школы.

- Видели незнакомого мужчину в состоянии подпития, он свернул в сторону кладбища домашних животных, а там и до Воинской пять минут. Теперь понимаю, возможно, он был не выпившим, а неадекватным или встревоженным, - рассказала одна из жительниц поселка.

Тем временем, в сети объявили сбор средств для родителей девочки. Желающие могут перевести деньги по номеру телефона классной руководительницы Насти – Ирины Павловны Савельевой. Карта привязана к номеру +79535776178.

Напомним также, накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин распорядился оказать семье убитой девочки всю необходимую помощь – как материальную, так и психологическую.

- Также важно освободить сейчас близких от вопросов, связанных с организацией похорон, - отметил Глеб Никитин.

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