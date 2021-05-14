«Подкараулил ребенка в лифте»: Что известно о маньяке-рецидивисте, подозреваемом в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области

Что известно о маньяке-рецидивисте, подозреваемом в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области. Фото: СОЦСЕТИ

Вот уже вторые сутки в Нижегородской области обсуждается громкое убийство 12-летней девочки в поселке Большое Козино. Она пропала по дороге из школы 13 мая. На поиски поднялись все местные жители и сотрудники правоохранительных органов. Однако вечером девочка была обнаружена убитой.

Поиски возможного убийцы продолжались целые сутки: следователи допрашивали местных жителей, прочесывали местность, тщательно изучали видео с камер видеонаблюдения. И вот, наконец, на одной из камер был замечен велосипедист – в темных очках и в наушниках. Чтобы его опознать, следователям пришлось обратиться к местным жителям.

- Мы обращаемся к жителям поселка Большое Козино и всего Балахнинского района, проезжавшим в период между 13:00 до 14:00 13 мая в районе улиц Скосырева, Серова, 1-я Лесная, Песочная, Воинская, предоставить записи с видеорегистраторов, - обратились следователи нижегородцам. - Также мы просим помощи нижегородцев в опознании велосипедиста, проезжавшего по улице Первая Лесная в сторону улицы Серова.

И вот, наконец, спустя несколько часов личность велосипедиста была установлена. Как сообщает канал «Опер пишет…», им оказался 49-летний Сергей М. В Нижегородской области это личность весьма известная.

Девочку убийца подкараулил в лесополосе возле дома. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Впервые он был осужден на изнасилование несовершеннолетней девочки еще в 1992 году в Татарстане. Освободившись после десяти лет тюрьмы в 2002 году, на путь исправления он не встал. Однако сменил место жительства. Спустя два года он объявился в Нижнем Новгороде.

- В ноябре 2004 года в Сормовском районе на улице Героев Космоса в многоэтажном доме он сел в лифт с восьмилетней девочкой, - сообщалось в ходе судебного заседания. - В лифте он достал нож и стал угрожать ребенку. К счастью, на выручку подоспели соседи. Они и спугнули насильника. Он пытался скрыться с места преступления, но его успели задержать.

Аналогичные случаи были зафиксированы и в других районах города. Решением суда тогда он был приговорен к 11 годам тюрьмы. Если в этот раз суд подтвердит его причастность к убийству девочки, то для него это будет уже третья «ходка» по страшным преступлениям.

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