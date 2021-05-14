Изнасиловал, а потом зарезал: Следователи раскрыли подробности убийства 12-леней девочки под Нижним Новгородом

Следователи раскрыли подробности убийства 12-леней девочки под Нижним Новгородом Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородские следователи, наконец, подтвердили задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в поселке Большое Козино. Напомним, ученица пятого класса пропала по дороге из школы 13 мая. На поиски поднялись все местные жители и сотрудники правоохранительных органов. Однако вечером девочка была обнаружена убитой. Поиски преступника продолжались почти целые сутки. И вот стали известны подробности расследования.

- В ходе расследования по горячим следам был установлен и задержан 49-летний житель Нижегородской области, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - По версии следствия,13 мая подозреваемый на электричке прибыл из города Заволжье в рабочий поселок Большое Козино. Передвигаясь на велосипеде, он заметил незнакомую маленькую девочку.

Тело девочки было обнаружено в лесополосе. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

По данным следователей, мужчина сначала изнасиловал ребенка, а затее нанес ей несколько ножевых ранений. От полученных ранений девочка скончалась, а сам подозреваемый скрылся с места преступления.

- Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следователи СК выражают благодарность всем жителям региона, особенно поселка Большое Козино, которые помогли в кратчайшие сроки выйти на след злоумышленника,

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