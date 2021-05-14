«Была светлым, добрым ребенком»: Что известно о 12-летней девочке, убитой под Нижним Новгородом. Фото: СОЦСЕТИ

Вот уже вторые сутки Нижегородская область не может оправиться от трагедии в Большом Козино – там была найдена убитой 12-летняя девочка.

Напомним, ребенок 13 мая не вернулся домой после школы. К поиску сразу подключились добровольцы и сотрудники правоохранительных органов. Однако уже вечером она была обнаружена убитой в лесополосе недалеко от поселка. Сейчас на месте происшествия работают следователи, которым предстоит выяснить, как погибла девочка. Тем временем сами местные жители до сих пор не могут поверить в случившееся.

- Она была очень светлой, доброй девочкой, - рассказала «КП-Нижний Новгород» ее знакомая. – Бывало, прибегала к нам в класс, ждала подружку. Очень улыбчивая, дружелюбная. Такая маленькая, с двумя косичками. Помню ее, как сейчас. Даже не верится, что ее больше нет!

Через этот пролесок дети всегда возвращались из школы. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Вообще, Настя была настолько светлой, что могла обогреть своим теплом всех вокруг. У нее никогда не было проблем ни с учителями, ни с одноклассниками.

- Она была моей близкой подругой, мы два года дружили, всегда гуляли вместе. Настя была очень доброй и хорошей. Очень любила рисовать, хорошо училась, больше всего любила русский язык и географию, - вспоминает ее подружка.

В семье у девочки тоже всегда все было спокойно. Мама – воспитатель детского сада, папа – строитель, уезжавший на заработки в Москву. В семье она была младшей, есть еще старший брат, который обожал сестренку. Так что в семье она была всеобщей любимицей.

То, что такое может случиться, никто из местных жителей даже представить не мог. Ведь дети всегда ходили из школы через этот пролесок. Особенно те, кто жили на территории бывшей воинской части. У них и выбора-то не было.

- Домой и в школу мы всегда ходили через лес. Другого пути просто нет, - вспоминает подруга девочки. - Но родители не особо волновались - никогда таких происшествий тут не бывало, все спокойно, все как одна большая семья. Никто подумать не мог, что такое может произойти.

Прямо в лесополосе и было обнаружено тело девочки. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Впрочем, периодически местные жители все же сетовали, что в поселке нет школьного автобуса. Ездить ученикам приходилось на обычном городском автобусе, а он до половины улиц не доезжает вовсе. Вот и приходится детям ходить пешком через лес.

- Честно говоря, сама школа тоже никак не охраняется: ни забора, ни охраны, - рассказывают ученики. – Заходи, кто хочешь! И хотя мы никогда не беспокоились об этом, по сути, в школу мог зайти любой посторонний человек. И этого бы никто не заметил.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Им предстоит выяснить причины произошедшей трагедии. Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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