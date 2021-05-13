Пропавшую 12-летнюю Анастасию Гужвину нашли под Нижним Новгородом убитой. ФОТО: СУ СК РФ по Нижегородской области
Сегодня, 13 мая, пропавшую в посёлке Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области 12-летнюю Анастасию Гужвину нашли мёртвой. Её тело обнаружили в лесополосе. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.
Известно, что девочку стали искать сегодня, когда та не вернулась из школы. К вечеру её тело было найдено.
Опытные следователи-криминалисты и следователи Балахнинского межрайонного следственного отдела и оперативные сотрудники ГУ МВД по региону выехали на место происшествия незамедлительно. По факту преступления возбуждено уголовное дело об убийстве.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. ФОТО: СУ СК РФ по Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову оказать помощь семье погибшей Анастасии Гужвиной.
– Ужасная новость. Таким поступкам нет оправдания. Надеюсь, правоохранительные органы максимально жёстко и оперативно отреагируют на ситуацию. Правительство Нижегородской области готово оказать всю необходимую помощь семье, как материальную, так и психологическую. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, – сказал Глеб Никитин.
Кроме того, он дал поручение главе района Александру Галкину:
– Также важно освободить сейчас близких от вопросов, связанных с организацией похорон, – добавил губернатор.
В настоящий момент следователи продолжают работать на месте, тщательно и детально осматривая его. В том числе допрашиваются свидетели. Назначаются экспертизы, преступник разыскивается.
"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей девочки.
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