Пропавшую 12-летнюю Анастасию Гужвину нашли под Нижним Новгородом убитой. ФОТО: СУ СК РФ по Нижегородской области

Сегодня, 13 мая, пропавшую в посёлке Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области 12-летнюю Анастасию Гужвину нашли мёртвой. Её тело обнаружили в лесополосе. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

Известно, что девочку стали искать сегодня, когда та не вернулась из школы. К вечеру её тело было найдено.

Опытные следователи-криминалисты и следователи Балахнинского межрайонного следственного отдела и оперативные сотрудники ГУ МВД по региону выехали на место происшествия незамедлительно. По факту преступления возбуждено уголовное дело об убийстве.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. ФОТО: СУ СК РФ по Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову оказать помощь семье погибшей Анастасии Гужвиной.

– Ужасная новость. Таким поступкам нет оправдания. Надеюсь, правоохранительные органы максимально жёстко и оперативно отреагируют на ситуацию. Правительство Нижегородской области готово оказать всю необходимую помощь семье, как материальную, так и психологическую. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, – сказал Глеб Никитин.

Кроме того, он дал поручение главе района Александру Галкину:

– Также важно освободить сейчас близких от вопросов, связанных с организацией похорон, – добавил губернатор.

В настоящий момент следователи продолжают работать на месте, тщательно и детально осматривая его. В том числе допрашиваются свидетели. Назначаются экспертизы, преступник разыскивается.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей девочки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!