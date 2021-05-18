Стало известно, где был 6-летний Артем В., пропавший в Нижнем Новгороде

Шестилетний мальчик вышел утром погулять во двор и пропал. Фото: СОЦСЕТИ

Шестилетний Артем В., пропавший накануне в Нижнем Новгороде, найден живым минувшей ночью. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

«Сотрудники полиции обнаружили ребенка идущим вдоль дороги с 35-летним мужчиной в Сормовском районе. Предварительно, все это время мальчик находился с этим мужчиной, зафиксированным на камерах видеонаблюдения, с которым весь день гулял по Нижнему Новгороду», - пояснили в СК.

Как выяснилось, мальчик ушел с этим мужчиной. Фото: СОЦСЕТИ

Следователи осмотрели Артема – к счастью, следов насилия на теле ребенка не было. Однако чтобы установить, не подвергся ли он каким-либо противоправным деяниям, будут проведены судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, 6-летний Артем В. пропал в Нижнем Новгороде в понедельник, 17 мая. Это произошло на улице Гоголя, в самом центре города.

- В 10 утра он отпросился гулять один на площадку, - рассказала мама ребенка волонтерам. – Когда в 11 часов он все еще не вернулся, я пошла его искать.

Однако поиски не увенчались успехом, и ближе к вечеру родительница обратилась в полицию. Маленького Артема искали силовые ведомства, несколько волонтерских поисковых отрядов и десятки неравнодушных нижегородцев. Выяснилось, что мальчик ушел с каким-то мужчиной: они попали на камеру видеонаблюдения. Как выяснилось, Артем пробыл с ним весь день.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего в рамках расследования возбужденного накануне уголовного дела.

«Всем неравнодушным гражданам, которые приняли участие в поисковых мероприятиях, выражаем глубокую благодарность», - подчеркнули в региональном управлении СК.