В Нижнем Новгороде нашли живым пропавшего 6-летнего Артёма Василенкова

Ранее мальчика видели с неизвестным мужчиной. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершились поиски без вести пропавшего 6-летнего мальчика Артёма Василенкова. Ребенок жив и здоров, сейчас ему ничего не угрожает, сообщили волонтеры поисково-спасательного центра "Рысь" в соцсети "ВКонтакте".

- Найден, жив! Всем спасибо за помощь и распространение информации, - говорится в сообщении волонтеров. В комментариях к посту многие пользователи выражают благодарность волонтерам и радуются, что ребенка удалось найти живым.

Малыша, который пропал утром в понедельник, 17 мая на улице Гоголя, искали всем городом - привлекли полицию и волонтеров. По факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Все началось с обычной прогулки Артема. В 10 утра он отпросился у мамы поиграть один на площадку. Однако спустя час он так и не вернулся, после чего женщина забила тревогу. Также известно, что до этого прохожие сообщили, что видели похожего мальчика, которого якобы увезли на машине на речку. Что это была за машина и кто это мог быть, пока неизвестно.

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