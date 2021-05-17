6-летний Артём Василенков пропал в Нижнем Новгороде 17 мая

Пропал ребёнок. Фото: поисково-спасательный центр «Рысь»

Шестилетний Артём Василенков пропал в Нижнем Новгороде 17 мая. Об этом сообщает поисково-спасательный центр «Рысь».

Известно, что в последний раз мальчика видели, когда он уходил из дома на улице Гоголя в Нижегородском районе. Как рассказал «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин, в 10:00 утра мальчик отпросился гулять один на площадку около дома и не вернулся.

В 11:00 мама пошла его искать, но ребёнка уже нигде не было. Тогда женщина начала опрашивать местных. Один из прохожих сообщил, что похожего по описанию мальчика увезли с детской площадки неизвестные люди на машине.

– Если растеряется, то назвать свое имя и фамилию не сможет, – передают информацию между собой волонтеры. – Телефон мамы не знает.

Артём Василенков имеет среднее телосложение, рост 123 сантиметра, русые волосы и голубые глаза. На нем были надеты шорты цвета хаки, футболка синяя с жёлтым ободком на горловине и синие кроссовки. Особые приметы – у мальчика есть родинка на правом виске.

Любую информацию о местонахождении мальчика просьба сообщать по телефону 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!