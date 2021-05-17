«Ушел с неизвестным мужчиной»: В Нижнем Новгороде уже 12 часов ищут 6-летнего Артема Василенкова

В Нижнем Новгороде уже 12 часов ищут 6-летнего Артема Василенкова. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде продолжаются поиски 6-летнего Артема Василенкова, который пропал около десяти часов утра 17 мая. С тех пор ребенка никто не видел. Его поиски продолжаются уже 12 часов, но так и не дали результата.

- В 10 утра он отпросился гулять один на площадку, - рассказала мама ребенка волонтерам. – Когда в 11 часов он все еще не вернулся, я пошла его искать.

Однако ребенка уже и след простыл. Женщина обошла по всему периметру площадки, расспрашивая прохожих. Один из свидетелей рассказал, что похожего мальчика увезли с детской площадки на машине. Они якобы обещали отвезти его на речку. Что это была за машина, и кто в ней находился, неизвестно.

Ребенок ушел с неизвестным мужчиной. Фото: СОЦСЕТИ

Как рассказала мама ребенка, один из дома малыш раньше никуда не уходил. Папа ребенка проживает в Афонине, сейчас он уже выехал в Нижний Новгород, чтобы помочь отыскать ребенка.

- Он очень общительный и контактный, - рассказала мама. – Посещает детский сад. Если растеряется, то может и не назвать свое имя. Мой телефон он не знает.

Ребенок попал на камеры видеонаблюдения. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас добровольцы проверяют видео с камер видеонаблюдения. Одна из них зафиксировала, как ребенок шел вместе с каким-то мужчиной. Раньше этого мужчину никто не видел. Всех, кто располагает хоть какой-нибудь информацией о местонахождении ребенка или опознает этого мужчину, просят позвонить в полицию.

КОНКРЕТНО

Приметы пропавшего ребенка: рост 123 см, волосы белые, глаза голубые. Родинка на правом виске. Одежда: шорты ярко-зелёного цвета с чёрным, футболка синяя с жёлтым ободком на горловине.