Полиция просит помощи нижегородцев в поисках 6-летнего Артема Василенкова

Уголовное дело возбудили по факту исчезновения 6-летнего Артема Василенкова. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 6-летнего Артема Василенкова. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, 17 мая 2021 года около 10 часов утра ребенок вышел из квартиры и не вернулся, - говорится в сообщении. - До настоящего времени его местонахождение не установлено. Родственники пропавшего ребенка обратились за помощью к правоохранительным органам.

Напомним, в Нижнем Новгороде продолжаются поиски 6-летнего Артема Василенкова, который пропал около десяти часов утра 17 мая. С тех пор ребенка никто не видел. Его поиски продолжаются уже 12 часов, но так и не дали результата.

Сейчас в поисках задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС по региону, волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Рысь». Опытные следователи-криминалисты регионального СК России используют специальную криминалистическую технику.

Также допрашиваются родственники мальчика, соседи, устанавливаются все обстоятельства, при которых пропал ребенок.

- Сообщение о пропаже мальчика поступило в полицию днем в 16:34, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Незамедлительно полицейскими были предприняты меры к поисковым мероприятиям. Привлечены волонтеры и неравнодушные жители города. Ориентировки на ребенка отправлены всем нарядам полиции. Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении ребенка, просим позвонить в полицию.