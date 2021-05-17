Мальчика видели с неизвестным мужчиной. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В центре Нижнего Новгорода продолжаются поиски 6-летнего Артема Василенкова. Мальчик пропал утром в понедельник, 17 мая 2021 года, на улице Гоголя. Сейчас, несмотря на поздний час, десятки волонтеров и полицейских ищут мальчика в окрестностях улицы Гоголя и по всему Нижегородскому району. По факту исчезновения мальчика уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» - как и всегда в случае пропажи несовершеннолетнего.

Напомним, Артем Василенков пропал около 10 часов утра с детской площадки у дома №10 по улице Гоголя. По словам родных, обычно он гулял с сестренкой, но в этот раз отпросился погулять один. Мама занервничала, когда сын не вернулся домой спустя час. Прохожие рассказали ей, что похожего мальчика увезли на машине – якобы на речку. Что это была за машина, неизвестно.

Ребенок пропал на улице Гоголя в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено волонтерами

- Вообще эти дети постоянно гуляли одни, родители за ними особо не следили, - сокрушаются соседи. – Лишь бы нашелся поскорее!

На месте сейчас находятся и кинологи с собаками. Следователи допрашивают родственников мальчика, соседей, устанавливают все обстоятельства, при которых пропал ребенок.

На месте исчезновения мальчика работают волонтеры, полицейские и следователи. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

- Опытные следователи-криминалисты используют специальную криминалистическую технику – прибор по обнаружению видеокамер, источник криминалистического света и экспресс-тесты, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Уже известно, что камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с Артемом Василенковым идущего взрослого мужчину. Следователи просят жителей Нижнего Новгорода, которые проезжали или проходили в районе улиц Заломова, Гоголя и Нижегородской с 10 до 11 часов утра 17 мая 2021 года, оказать помощь в опознании мужчины.

К поискам ребенка привлекают и кинологов с собаками. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Приметы пропавшего мальчика: рост около 120-125 см, волосы светлые, глаза голубые, был одет в шорты ярко-зелёного цвета, футболку синего цвета с жёлтым воротом, серые кроссовки. У мальчика есть особая примета – родинка на правом виске.

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