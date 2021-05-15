Предполагаемый убийца 12-летней девочки под Нижним Новгородом заключён под стражу

Свою вину обвиняемый признал и дал показания. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Сегодня, 15 мая, суд Нижнего Новгорода поддержал ходатайство следствия и отправил предполагаемого убийцу 12-летней девочки из поселка Большое Козино под арест. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетней» часть 2.

- По версии следствия,13 мая подозреваемый на электричке прибыл из города Заволжье в рабочий поселок Большое Козино. Передвигаясь на велосипеде, он заметил незнакомую маленькую девочку, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области.

После этого мужчина подкараулил ребёнка, напав на неё в лесополосе. Сначала он изнасиловал девочку, а потом нанес ей множество ножевых ранений и скрылся с места преступления.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Убийцу искали почти целые сутки, для этого следователи просили нижегородцев предоставить записи с камер и видеорегистраторов. Вскоре личность нападающего была установлена, им оказался 49-летней житель Заволжья, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

Сам обвиняемый признал свою вину и дал следователям показания об обстоятельствах совершенного им убийства.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Пока что расследование уголовного дела продолжается.

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