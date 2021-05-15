Предполагаемый убийца 12-летней девочки под Нижним Новгородом заключён под стражу

Свою вину обвиняемый признал и дал показания.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Сегодня, 15 мая, суд Нижнего Новгорода поддержал ходатайство следствия и отправил предполагаемого убийцу 12-летней девочки из поселка Большое Козино под арест. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетней» часть 2.
- По версии следствия,13 мая подозреваемый на электричке прибыл из города Заволжье в рабочий поселок Большое Козино. Передвигаясь на велосипеде, он заметил незнакомую маленькую девочку, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области.
После этого мужчина подкараулил ребёнка, напав на неё в лесополосе. Сначала он изнасиловал девочку, а потом нанес ей множество ножевых ранений и скрылся с места преступления.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Убийцу искали почти целые сутки, для этого следователи просили нижегородцев предоставить записи с камер и видеорегистраторов. Вскоре личность нападающего была установлена, им оказался 49-летней житель Заволжья, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.
Сам обвиняемый признал свою вину и дал следователям показания об обстоятельствах совершенного им убийства.
В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Пока что расследование уголовного дела продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Видео задержания предполагаемого убийцы 12-летней девочки опубликовали следователи
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение (подробности)
«Подкараулил ребенка в лифте»: Что известно о маньяке-рецидивисте, подозреваемом в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области
В столице Приволжья он уже успел порядком наследить (подробности)
«Была светлым, добрым ребенком»: Что известно о 12-летней девочке, убитой под Нижним Новгородом
Друзья и знакомые школьницы до сих пор не могут поверить в случившееся (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!