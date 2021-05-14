Видео задержания предполагаемого убийцы 12-летней девочки опубликовали следователи. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Нижегородские следователи опубликовали видео задержания подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в поселке Большое Козино. Им оказался 49-летней житель Заволжья, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Напомним, девочка пропала по дороге из школы 13 мая. На поиски поднялись все местные жители и сотрудники правоохранительных органов. Однако вечером девочка была обнаружена убитой.

- По версии следствия,13 мая подозреваемый на электричке прибыл из города Заволжье в рабочий поселок Большое Козино. Передвигаясь на велосипеде, он заметил незнакомую маленькую девочку, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области.

Он сначала изнасиловал ребенка, а потом нанес ей множественные ножевые ранения. Сразу после этого мужчина скрылся с места преступления. Его поиски продолжались целые сутки. Чтобы отыскать убийцу следователи были вынуждены обратиться к нижегородцам с просьбой предоставить данные с камер и видеорегистраторов. На одном из них и был обнаружен велосипедист в темных очках и наушниках. Позднее в нем был опознан 49-летний рецидивист, проживавший в городе Заволжье.

Сейчас мужчина уже задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. В настоящее время расследование этого уголовного дела продолжается.