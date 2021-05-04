Что происходит перед «Финалом Восьми» Лиги Чемпионов по баскетболу 2021 в Нижнем Новгороде

Финал Восьми пройдет в Нижнем Новгороде с 5 по 9 мая.

До старта «Финала Восьми» Лиги Чемпионов по баскетболу остается чуть больше суток: завтра БК «Нижний Новгород» сыграет с испанским клубом «Сарагоса». Также в этот день пройдет еще один четвертьфинальный матч – чешский «Нимбурк» сразится с турецким «Каршиякой». «Комсомолка» узнала, что происходит перед «Финалом Восьми» в Нижнем Новгороде.

Продажа билетов на турнир стартовала в конце апреля, и буквально за несколько дней практически все места на матч 5 мая были раскуплены. В связи с повышенным спросом организаторы приняли решение запустить в продажу дополнительные билеты в самых бюджетных секторах – 1,5,7 и 11. На момент публикации осталось всего 66 билетов – не сомнений, что в ближайшие часы раскупят и их. Матчи четвертьфинала в «Нагорном» пройдут при полных трибунах.

Уже сейчас в соцсетях призывают болельщиков БК «НН» прийти на матч любимой команды в белых футболках.

"Финал Восьми" - максимально крутой повод окрасить трибуны "Нагорного" в белый и дать максимальную поддержку парням», - уверены в клубе.

Дополнительная поддержка «горожанам» действительно не помешает. Особенно в свете того, что недавно клуб понес потери из-за травм двух игроков. Александр Ганькевич получил перелом левой кисти во время тренировки перед Матчем с ЦСКА, а Илья Платонов перенес операцию по удалению аппендицита – оба игрока будут восстанавливаться около четырех недель.

Матч-открытие "Финала Восьми" в Нижнем Новгороде 5 мая сразу определит судьбу БК «НН»: клуб либо продолжит борьбу за главный трофей турнира, либо поставит жирную точку в собственной истории в Лиге Чемпионов 2020-2021.

Сейчас букмекерские конторы принимают ставки на первую игру «Финала Восьми». Специалисты делают такие прогнозы на матч «Нижний Новгород» - «Сарагоса»: вероятность победы «горожан» составляет 58%, испанцев – 42%.

Восемь лучших команд Европы будут бороться за главный трофей турнира, который нижегородцы с 29 апреля по 1 мая могли увидеть воочию в крупнейших торговых центрах города. В основании кубка высотой 56 см и весом 8 кг выгравированы имена четырех клубов-победителей турнира. После финального матча, который состоится 9 мая в Нижнем Новгороде, на нём появится ещё одна отметка.

Напомним, что в связи с проведением «Финала Восьми» в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина ограничат движение на несколько дней. Так, начиная с 5:00 5 мая на участке около дома №29 по проспекту Гагарина будет уже не проехать.

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