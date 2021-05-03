Почему Финал восьми FIBA важен для Нижнего Новгорода

Финал восьми FIBA – уникальное спортивное событие для Нижнего Новгорода. Фото: Григорий СОКОЛОВ

Почему это важно?

Финал восьми FIBA – уникальное спортивное событие для Нижнего Новгорода. Человеку, не посвященному в тему баскетбола, достаточно знать, что по важности это баскетбольное событие где-то близко к футбольной Лиге Чемпионов, ЧМ или Олимпиаде. Это, по сути, решающий этап баскетбольной Лиги Чемпионов, в котором принимает участие наша нижегородская команда с одноименным названием. За свою короткую историю «Нижний Новгород» уже успел побывать в топ-16 Евролиги, но в топ-8 FIBA отобран впервые, и у нашей команды есть ресурс для того, чтобы показывать зрелищную игру с грандами европейского баскетбола и претендовать на высокие позиции.

Как все начиналось?

Попытки создать профессиональную баскетбольную команду местного разлива, несомненно, были и раньше, но только вступив в XXI век, Нижний Новгород смог себе это позволить. В 2001 году команда получила название НБА. Основную нагрузку на себя тогда взял Александр Хайретдинов, который и ныне является генеральным директором клуба. Опытные болельщики вспомнят рекламу матчей НБА на региональном телевидении. Эмоциональный голос диктора призывал к просмотру так, словно за нижегородцев должен выступить сам Майкл Джордан. В те годы у команды были определенные успехи на поприще российского баскетбола, но о титулах еще рано было говорить. В 2008-2009 году в руководство клуба пришли двое известных в России спортсменов – олимпийский чемпион Дмитрий Сватковский и титулованный игрок сборной России по баскетболу, экс-форвард БК ЦСКА Сергей Панов. Уже в следующем сезоне нижегородский клуб набрал перспективных игроков и сменил название на БК «Нижний Новгород». Таким образом, «черно-белым» потребовалось менее 15 лет, чтобы пройти в топ-16 Евролиги, причем это получилось с первой попытки. Не каждый известный европейский клуб может похвастаться такими быстрыми результатами.

Сезон 2020/2021

Евролига ФИБА как новый формат международных соревнований была создана в 2016 году. В последние три года «НН» стремился в финальную стадию чемпионата, но удалось это только сейчас, причем стремительно – четыре победы подряд на этапе плей-офф. «НН» получил свою путевку в «восьмерку» и честь принять финальные матчи турнира выпала нашему городу.

Если говорить об успехах в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, то здесь нижегородская команда заняла относительно высокое пятое место, пропустив вперед «Зенит», «Локомотив-Кубань», УНИКС и ЦСКА. Форвард «черно-белых» Антон Астапкович был номинирован на MVP лиги ВТБ, а также стал обладателем награды «Лучший перфоманс сезона».

Соперники

Нижегородский финал восьми откроет баскетбольный поединок между БК «НН» и испанской «Сарагосой». В текущем сезоне соперники успели дважды встретиться на паркете. Обе игры завершились в пользу «арагонцев», при этом разница в счете составляла не более шести очков. Стоит отметить, что предстоящий соперник «черно-белых» - тоже относительно молодая команда, основанная в 2002 году. Внушительных успехов на европейских турнирах у соперника пока нет, но в родной Испании команда успела наделать шума. Так, в сезоне2020/2021 сразу пять игроков «Сарагосы» номинированы на MVP испанского чемпионата.

В случае победы над «Сарагосой» «Нижнему Новгороду» предстоит встретиться с победителем пары «Нимбурк» - «Каршияка». Если чешская команда уже не раз появлялась на нижегородском паркете, то «Каршияка» пока еще мало знакома нижегородскому болельщику. В любом случае, предстоящие матчи обещают быть зрелищными.

Где и когда?

Матч между «Нижним Новгородом» и «Сарагосой» состоится 5 мая в 19:00 на паркете КРК «Нагорный» (проспект Гагарина, 29). На время проведения матчей движение транспорта на участке проспекта у «Нагорного» будет ограничено, но это не повлияет на движение общественного транспорта. Единственное, что может повлиять на полноту ощущений болельщика – это меры, связанные с распространением COVID-19. Однако предусмотрен ряд современных решений, способных скрасить жизнь болельщику, который не сможет приехать в наш город. Это, например, трансляции матчей, репортажи с места событий, видеокомментарии игроков, итоговые протоколы и многое другое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Билеты на «Финал Восьми» Лиги Чемпионов по баскетболу 2021: где купить и сколько стоят

«Комсомолка» публикует билетную программу главного баскетбольного турнира, который пройдет в Нижнем Новгороде 5-9 мая (подробности).