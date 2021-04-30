Билеты на «Финал Восьми» Лиги Чемпионов по баскетболу 2021: где купить и сколько стоят

Турнир проходит в России впервые. Фото: final8.nn-basket.ru

Через несколько дней в Нижнем Новгороде пройдет масштабное спортивное событие - «Финал Восьми» Баскетбольной Лиги Чемпионов. Сильнейшие клубы Европы выступят на паркете Дворца спорта «Нагорный» с 5 по 9 мая.

Билеты на «Финал Восьми» Лиги Чемпионов в Нижнем Новгороде можно приобрести на официальном сайте турнира или на портале оператора kassir.ru. Стоимость колеблется от 1100 до 4000 рублей в зависимости от расположения зрительского места на трибуне и матча. Как правило, самые дешевые места – на балконе, и на первый день турнира, например, почти все они уже раскуплены.

5 и 6 мая пройдут матчи четвертьфинала – по две встречи в день:

5 мая сыграют БК «Нижний Новгород» и испанский клуб «Сарагоса», чешский «Нимбурк» и турецкий «Каршияка». 6 мая встретятся испанский «Тенерифе» и французский «Страсбур», а также израильский «Хапоэль Холон» и испанский «Сан-Пабло Бургос».

Билеты на матчи четвертьфинала представлены в четырех ценовых категориях: 1100 рублей, 1600 рублей, 2000 и 2500 рублей. 5 мая играет местный «Нижний Новгород», и свободных мест на трибунах уже сейчас осталось не так много – вероятно, билеты раскупили преданные болельщики клуба. На 6 мая билетов куплено пока мало.

7 мая состоятся два матча полуфинала. Стоимость билетов на матчи колеблется от 1300 до 3000 рублей. Билеты в наличии на все сектора, включая балконы.

9 мая - развязка турнира. В 16:00 пройдет матч за третье место, а в 19:00 - гранд финал кубка. Чтобы увидеть это зрелище воочию, придется выложить от 1400 до 4000 «деревянных». Билеты в наличии на все сектора.

Подчеркнем, что купленный билет действует на оба матча, проходящие в один день. Дети до семи лет могут посещать игры бесплатно, если они не занимают места. Скидки для социальных категорий граждан действовать не будут.

Также предусмотрена система абонементов. Пакет «Game Pack 7 и 9 мая» на посещение четырех матчей обойдется в 2300 - 6000 рублей, а полный доступ на все матчи турнира «Game Pack 5 - 9 мая» будет стоить от 3900 до 9600 рублей. На покупку абонементов действует техническое ограничение: 1 покупка - 1 абонемент (таким образом, если вы хотите приобрести несколько абонементов – необходимо оформить их разными покупками). Сезонные абонементы на домашние игры БК «Нижний Новгород» действовать не будут.

КСТАТИ

«Финал Восьми» Лиги Чемпионов по баскетболу Россия принимает впервые. Турнир проходит с 2017 года. Прежде розыгрыш главного трофея принимали испанский Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, бельгийский Антверпен и дважды - греческие Афины.

В нашу страну «Финал Восьми» привез баскетбольный клуб «Нижний Новгород», который впервые в своей истории квалифицировался в решающую стадию.