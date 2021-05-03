Движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде ограничат 5-9 мая

Очередное временное ограничение движения транспорта в Нижнем Новгороде коснулось местного проезда по проспекту Гагарина на участке около дома № 29 – его ограничат с 5 мая 2021 года. В этом случае причиной станет проведение баскетбольного матча. Об изменениях движения проинформировали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

А именно движение будет перекрыто с 05:00 до 23:59 5, 6, 7, 8 и 9 мая.

Специалисты департамента призывают нижегородских автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, чуть ранее "Комсомолка" рассказывала, почему Финал восьми FIBA важен для Нижнего Новгорода: человеку, не посвящённому в тему баскетбола, достаточно знать, что по важности это баскетбольное событие где-то близко к футбольной Лиге Чемпионов, ЧМ или Олимпиаде.

Этап стартует в Нижнем Новгороде 5 мая и откроется матчем между БК "Нижний Новгород" и БК "Сарагоса".

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