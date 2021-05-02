Нижегородцы увидели трофей «Финала восьми»

Нижегородцам представили трофей «Финала восьми». ФОТО: Александр Воложанин

До начала «Финала Восьми» Баскетбольной Лиги Чемпионов остаются считанные дни. Болельщики уже вовсю делают прогнозы на грядущие игры, а нижегородцы смогли воочию увидеть тот самый трофей, за который будут бороться лучшие баскетболисты мира.

- Кубок баскетбольной лиги чемпионов был показан в нескольких торговых центрах в период с 29 апреля по 1 мая, - рассказали организаторы «Финала Восьми». – Именно за него будут бороться лучшие баскетболисты.

Нижегородцам представили трофей «Финала восьми». ФОТО: Александр Воложанин

Увидеть необычный трофей смогли все желающие нижегородцы. Каждый день кубок в течение двух часов бы выставлен в специальной зоне, где болельщики могли в деталях рассмотреть трофей и увидеть зажигающее выступление девушек из группы поддержки.

Нижегородцам представили трофей «Финала восьми». ФОТО: Александр Воложанин

- В основании кубка высотой 56 см и весом 8 кг выгравированы имена четырех клубов-победителей турнира: «Тенерифе» (Испания), АЕКа (Греция), «Виртус Болоньи» (Италия) и «Сан-Пабло Бургоса» (Испания), - рассказали организаторы игр. - После финального матча, который состоится 9 мая в Нижнем Новгороде, на нём появится ещё одна отметка.

Нижегородцам представили трофей «Финала восьми». ФОТО: Александр Воложанин

Напомним, с 5 по 9 мая 2021 года в Нижнем Новгороде состоится одно из важнейших спортивных событий – Финал восьми Баскетбольной Лиги чемпионов. Участниками Финала восьми стали следующие баскетбольные клубы: «Нижний Новгород» (Россия), «Сан-Пабло Бургос», «Сарагоса», «Тенерифе» (все — Испания), «Каршияка» (Турция), «Нимбурк» (Чехия), «Хапоэль Холон» (Израиль), «Страсбур» (Франция).