БК Нижний Новгород в Финале восьми Лиги Чемпионов 2021: кто станет соперником в первом матче, расписание матчей. Фото: Алена СЕВРЮКОВА

2021 год для Нижнего Новгорода особенный – в этом году город отмечает свое 800-летие, и юбилей планируется праздновать с размахом, причем в программу входят не только культурные мероприятия, но и спортивные. Символично, что одно из важнейших спортивных событий состоится в столице Приволжья благодаря баскетбольному клубу «Нижний Новгород», который вышел в Финал восьми Лиги Чемпионов ФИБА 2021. Рассказываем, что это за турнир и какое значение он имеет для БК «НН».

ЧТО ТАКОЕ ФИНАЛ ВОСЬМИ

Финал восьми – заключительный этап Баскетбольной Лиги чемпионов, европейского баскетбольного турнира среди профессиональных мужских клубов из стран, являющихся членами ФИБА Европа. Турнир с 16 командами, организованный по принципу раунд-робин (то есть круговой системы), ФИБА впервые провела в сезоне 2016-2017. В иерархии клубного европейского баскетбола это третий по значимости турнир – выше него только Евролига и Еврокубок.

Финал восьми по традиции проводится в городе одного из клубов-участников решающей стадии. Так, например, ранее розыгрыш главного трофея принимали города Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна (Испания), Антверпен (Бельгия) и дважды Афины (Греция). И вот теперь в историю Лиги Чемпионов будет вписан и Нижний Новгород.

КТО СЫГРАЕТ В ФИНАЛЕ ВОСЬМИ 2021

Участниками Финала восьми стали следующие баскетбольные клубы: «Нижний Новгород» (Россия), «Сан-Пабло Бургос», «Сарагоса», «Тенерифе» (все — Испания), «Каршияка» (Турция), «Нимбурк» (Чехия), «Хапоэль Холон» (Израиль), «Страсбур» (Франция).

БК «Нижний Новгород» участвует в баскетбольной Лиге чемпионов уже три сезона подряд. Однако в предыдущие годы «Нижний Новгород» дважды останавливался буквально в шаге от выхода в плей-офф. Зато в сезоне 2020-2021 «Нижний Новгород» стал первой командой из 16 участников Лиги Чемпионов, которая обеспечила себе выход в Финал восьми. Для этого нижегородцам понадобилось одержать четыре победы подряд – над французским «Страсбургом», дважды над турецким «Турк Телекомом» и над греческим клубом АЕК – при двух поражениях. Так «горожане» стали досрочно победителями группы «К».

РАСПИСАНИЕ ФИНАЛА ВОСЬМИ 2021

5 мая – два матча ¼ финала

19:00 - «Нижний Новгород» – «Сарагоса» (Испания)

21:30 - «Нимбурк» (Чехия) – «Каршияка» (Турция)

6 мая – два матча ¼ финала

17:00 - «Тенерифе» (Испания) – «Страсбург» (Франция)

20:00 - «Хапоэль Холон» (Израиль) – «Сан-Пабло Бургос» (Испания)

7 мая – два матча ½ финала, в 19:00 и 21:30

Победитель первой пары встретится с победителем второй пары, а победитель третьей пары – с победителем четвертой.

9 мая – матч за 3-е место (в 16:00) и финал (в 19:00).