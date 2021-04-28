Майские праздники 2021 в Нижнем Новгороде: Пять правил безопасного отдыха

Чтобы длинные выходные прошли безопасно, соблюдайте простые правила. Фото: Олег УКЛАДОВ

Приближается пора майских праздников, а это значит, что тысячи нижегородцев традиционно отправятся на дачи, загородные пикники, потянутся к водоемам. Впереди длинные выходные – президент объявил нерабочими днями с 1 по 10 мая. «Комсомолка» выяснила, как безопасно отдохнуть без вреда для здоровья, и спешит поделиться этими рекомендациями с читателями.

1. Выбирайте продукты правильно

Выбирая продукты для посиделок на свежем воздухе, помните, что в теплое время года они портятся быстрее. Покупать провизию следует только в стационарных магазинах, а не в стихийных торговых точках.

«Собираясь на пикник, откажитесь от молочных продуктов, копченостей, сырых маринованных продуктов, яиц и кондитерских изделий с кремом. Все скоропортящиеся продукты следует перевозить и хранить в специальной сумке-холодильнике», - советуют нижегородцам эксперты из Роспотребнадзора.

Помните, что в тепле продукты портятся быстрее. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Чтобы исключить попадание микробов в готовую еду, при приготовлении необходимо использовать разные кухонные доски и ножи для нарезки мяса и овощей. Не забывайте мыть руки, а также овощи и фрукты – для этого следует использовать бутилированную или кипяченую воду.

Как правильно выбрать мясо для шашлыка и на что обратить внимание при покупке, мы писали в этой статье.

2. Пейте с умом

Зачастую пикники на свежем воздухе сопровождаются употреблением горячительных напитков. Как выбрать алкоголь, нижегородцам рассказали специалисты Роспотребнадзора.

«Покупайте алкогольную продукцию только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию. На упаковке алкогольной продукции должна быть размещена целая без повреждений федеральная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная марка (для импортного). На марку нанесен штрихкод с информацией о производителе, наличии лицензии, дате розлива и другими параметрами. Колпачок должен плотно прилегать к стеклу бутылки, не должен прокручиваться; при переворачивании бутылки её содержимое не должно вытекать», - советуют в ведомстве.

Сейчас на любой смартфон можно установить бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко», с помощью которого можно проверить легальность каждой бутылки.

Помните, что алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения.

«Немаловажным моментом является культура употребления алкоголя. Важно помнить, что все хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя не только не принесет пользы вашему здоровью, но и нанесет ему непоправимый вред», - напоминают сотрудники Роспотребнадзора.

3. Соблюдайте пожарную безопасность

С 19 апреля 2021 года в Нижегородской области действует особый противопожарный режим. В связи с этим запрещается применение открытого огня на землях сельхозназначения, разведение костров, сжигание мусора на землях лесного фонда и в населенных пунктах, а также выжигание травы. Так что пожарить шашлыки в лесу не получится. А при наступлении IV-V классов пожарной опасности посещение лесов и вовсе не допускается, даже без мангала.

Соблюдайте осторожность при разведении огня во время приготовления шашлыков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, как правильно пожарить шашлыки на своем участке не получить при этом штраф, «Комсомолке» рассказал начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области, генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Синьков.

4. Остерегайтесь клещей

В Нижегородской области уже начался сезон клещей: так, к 19 апреля было зафиксировано более двадцати случаев присасывания этих насекомых. Один из клещей оказался переносчиком боррелиоза.

Подцепить клеща можно не только в лесу, но и на своем дачном участке, в городских парках, скверах, и даже около дома – словом, везде, где есть трава.

Чтобы максимально обезопасить себя, необходимо соблюдать простые правила защиты от клещей:

- Надевайте одежду, максимально закрывающую тело, и головной убор. Хорошо выбирать одежду светлого цвета – так легче заметить клеща;

- Используйте специальные репелленты;

- Во время прогулок в лесу или парке, осматривайте себя и других членов семьи каждые 15-20 минут.

Если избежать присасывания клеща все же не удалось, необходимо аккуратно его удалить. При этом важно сохранить его целостность – не раздавить и не разорвать.

«После того как вы извлекли клеща, отнесите его в лабораторию на исследование. В зависимости от возбудителя инфекции, инкубационный период после укуса клеща-переносчика может достигать от одной до четырех недель. Помните, что никакие клинические проявления не позволят человеку заподозрить развитие заболевания. Именно поэтому необходимо в кратчайшие сроки после удаления клеща исследовать его на наличие или отсутствие возбудителей и принять решение о необходимости экстренного профилактического лечения», - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

5. Помните о COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Нижегородской области хоть и пошла на спад, однако расслабляться и забывать о мерах профилактики не стоит. Специалисты Роспотребнадзора советуют нижегородцам по возможности избегать большого скопления людей, особенно в помещениях. Ограничьте контакты на майские праздники, если это возможно.

«Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску. Кроме того, важно носить маску во всех общественных местах, особенно там, где сложно соблюдать социальную дистанцию, в магазинах и в общественном транспорте», - предупреждают в Роспотребнадзоре.

Маска и социальная дистанция по-прежнему остаются обязательными требованиями в Нижегородской области. Если на улице жарко, то маску необходимо менять чаще, так как защитный слой перестает работать должным образом, и ее эффективность снижается. Однако в предстоящие майские праздники синоптики обещают прохладную погоду и дожди.

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