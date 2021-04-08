Сезон клещей в Нижнем Новгороде 2021: когда начинается и как обезопасить себя

Сезон клещей в Нижнем Новгороде 2021 начался после потепления Фото: Мария ЛЕНЦ

Сезон клещей уже начался в 2021 году в Нижнем Новгороде и области – с приходом теплой погоды резко выросла вероятность встречи с маленькими кровопийцами. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Наталья Садыкова в ходе пресс-конференции 8 апреля 2021 года.

Ведомство уже организовало еженедельный мониторинг за клещевым энцефалитом, боррелиозом и другими инфекциями, которыми могут заразить эти опасные паразиты. Пока случаев присасывания клещей к жителям Нижегородской области и их домашним питомцам не зарегистрировано. В ближайшее время должна стартовать акарицидная обработка парков и других общественных мест – в 2021 году планируется обработать 2420 га.

Самые опасные заболевания, которыми можно заразиться от клещей – это клещевой энцефалит и боррелиоз. От энцефалита можно защититься с помощью прививки – однако ее необходимо сделать заблаговременно. А вот от боррелиоза прививок не существует, но и сама болезнь не настолько опасна – ее обычно лечат антибиотиками амбулаторно.

- Кстати, в 2020 году в Нижегородской области не было выявлено ни одного случая клещевого энцефалита. В 2019 году таких случаев было шесть, а в 2018 – три, - отметила Наталья Садыкова.

В любом случае, если вас укусил клещ, следует обратиться в травмпункт. А при поездках на природу нижегородцам рекомендуют быть максимально бдительными, осматривать друг друга и остерегаться кустов и высокой травы.

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