Как пожарить шашлыки и не получить штраф, рассказали нижегородцам

Разбираемся, как пожарить шашлыки и не получить за это штраф Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Весна, хотя и пришла в этом году поздно, не разочаровала нижегородцев – апрель 2021 года в регионе бьет все рекорды по жаркой и солнечной погоде. Соскучившиеся по вылазкам на природу горожане уже вовсю жарят шашлыки и делают барбекю. Между тем, пожароопасная обстановка в Нижегородской области оставляет желать лучшего – каждый день становится известно о новых крупных пожарах. Разбираемся вместе со спасателями – как же правильно пожарить шашлыки, не ставя под угрозу себя и окружающих, и не получить за это штраф.

- Конечно, мы не стремимся полностью ограничивать для населения «шашлычный» сезон. Просто есть некоторые правила и ограничения, и им надо следовать – и тогда все будет хорошо. Если человек хочет на своем участке использовать мангал, то достаточно, чтобы он был исправен и не опрокидывался. Кроме того, надо соблюдать расстояние не менее пяти метров от зданий, а в радиусе двух метров от мангала – очистить территорию от сухой травы и мусора. Важно также, чтобы поблизости была вода, - рассказал начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области, генерал-майор внутренней службы Валерий Синьков.

А вот в лесу жарить шашлыки, как бы не хотелось устроить пикник где-нибудь на полянке, нельзя. А когда устанавливается особый противопожарный режим, то в лес заходить запрещено уже вообще – не только с мангалом!