Первый в 2021 году клещ с боррелиями обнаружен в Нижегородской области

В Нижегородской области обнаружили первого в 2021 году клеща с боррелиями. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. Всего, по данным от 19 апреля, в регионе 23 человека обратились в медучреждения с укусами клещей.

Обращения были зарегистрированы на территории Городецкого, Павловского, Спасского, Богородского, Балахнинского, Выксунского районов области, Борского городского округа и в самом Нижнем Новгороде. Места присасывания самые типичные: кладбище, пляж, придомовая территория, дачный участок, парк и лес.

– За пострадавшими установлено медицинское наблюдение, среди них 8 детей, – рассказали в Роспотребнадзоре.

Вирус клещевого энцефалита при исследовании снятых клещей специалисты вирусологической лаборатории ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" не выявили.

В ближайшее время начнутся работы по противоклещевой (акарицидной) обработке парков и других общественных мест. Всего в 2021 году будет обработана территория площадью в 2420 гектаров.

Напомним, что одним из способов защитить себя от клещей остаётся индивидуальная защита. Крайне важно правильно одеваться, обрабатывать одежду акарицидными средствами, пользоваться репеллентами и, конечно, осматривать себя на наличие клещей.

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