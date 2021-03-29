Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 29 марта 2021 года: транспортные карты пожилых нижегородцев разблокируются автоматически 1 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 286 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 106,6 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 106 601.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 100 481 человек. За последние сутки выписали 377 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 12 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 813 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс новые изменения в Указ о режиме повышенной готовности: обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет отменяется с 1 апреля.

В связи с отменой самоизоляции для нижегородцев 65+ с 1 апреля для них возобновится действие льготных проездных. Немало важно то, что проездные и транспортные карты разблокируются автоматически.

А также напомним, что в ночь с 22 на 23 марта в регион пришла новая партия вакцины от коронавируса. Давид Мелик-Гусейнов лично контролировал отгрузку 18,6 тысячи доз вакцины. Министр здравоохранения Нижегородской области заявил, что в скором времени ожидаются ещё две поставки.

Ранее Мелик-Гусейнов сообщал, что необходимых 60% коллективного иммунитета к ковиду планируется достичь к маю этого года.

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