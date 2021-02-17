«Даёшь разноцветных псов!»: в Дзержинске обнаружили собаку с розовой шерстью

Местные жители озабочены происходящим. Фото: Дзержинск - "52 Tотал Ньюс"

История со стаей голубых собак в Дзержинске уже стала подходить к своему логическому завершению, как вдруг в промзоне на улице Зеленой обнаружился розовый пёс. О новой встрече с разноцветным хвостатым очевидец сообщил в паблике «Дзержинск - "52 Tотал Ньюс"».

В этот раз четвероногий друг с бледно-розовым окрасом был один и не сторонился людей.

- В Дзержинске решили запустить флешмоб "Раскрась собаку"? – гласит подпись к публикации.

В этот раз необычный пёс прогуливался один. Фото: Дзержинск - "52 Tотал Ньюс"

Сейчас местные жители активно обсуждают появление новой цветной собаки, опасаясь того, что стало причиной появления этого неестественного оттенка. Остаётся только надеется, что здоровью собаки ничего не угрожает.

- Это уже не смешно товарищи, - пишет Алексей Керов.

- Были синие собаки теперь розовая, какой следующий цвет? – возмущается Наталья Сборнова.

- Да это красители для тосола и антифриза! – делится своим предположением Евгений Мольков.

Что стало причиной неестественного окраса пока непонятно. Фото: Дзержинск - "52 Tотал Ньюс"

- Это здорово! Даёшь разноцветных псов! Надо прославить Дзержинск на весь мир! – иронизирует Иван Иванов.

Сейчас в администрации Дзержинска выясняют причины произошедшего.

Напомним, что похожий случай произошёл на прошлой неделе. Сейчас семь синих собак, обнаруженных на территории предприятия «Дзержинское оргстекло», находятся в ветеринарной клинике. Специалисты проверяют состояние животных, надеясь узнать причину возникновения необычного окраса.

- Судя по всему, пигмент попадал внутрь, однако до проведения диагностики и лабораторных исследований нет оснований предполагать, что он негативно сказывается на здоровье, - рассказали ветеринары

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