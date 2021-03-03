Двое друзей - Эдгар Григорян и Вазген Адибекян – стали жертвами чудовищной ошибки, произошедшей в связи с громким убийством семьи в нижегородском поселке Кудьма. Страшное преступление повергло в шок всю страну: 28 февраля в коттедже на окраине Нижнего Новгорода были зверски убиты шестилетний мальчик, его мама, бабушка и дедушка. Подозреваемого задержали вечером того же дня на трассе под Владимиром: он пытался скрыться на машине, и по первоначальной информации, был не один, а в компании двух мужчин.Вскоре в «Вконтакте» начала мелькать ссылка на страницу «подозреваемого»: кто-то из подписчиков подсуетился и поспешил опубликовать ее в комментариях под очередным постом об убийстве. Страничка принадлежала Вазгену Адибекяну, который о своей «причастности» тогда еще был ни сном, ни духом. Фотографии молодого человека со скоростью света разлетелись по интернету: их растиражировали интернет-паблики, телеграм-каналы и даже СМИ по всей России. Особенно популярным оказалось фото, на котором Вазген со своим другом – Эдгаром Григоряном.«Наше фото выставляли все, кому не лень. Нам стали поступать угрозы, мне пришлось не ходить на работу», - поделился с «Комсомолкой» Эдгар.С тех пор жизнь друзей превратилась в ад и кошмар. Ребятам писали в личку, угрожали, материли, их обсуждали во всех пабликах страны. Вазгену пришлось вовсе удалить свою страничку во «Вконтакте».Спустя сутки за ребят заступилась их знакомая Анастасия Жигалова. Девушка разместила в популярном нижегородском интернет-сообществе пост следующего содержания:«В Нижегородской области произошла страшная трагедия, и админы ряда нижегородских пабликов без проверки информации выложили фото моего знакомого с другом, и выставляют их убийцами. Они не имеют никакого отношения этой трагедии. Фото, которое раскидывают по всем группам, выставлено по ошибке! Просим прекратить травлю и оскорбления в сторону человека с фото!».Сами парни знать не знают ни семьи, где произошло горе, ни мигрантов, которые у них работали. Они так же, как и все, узнали о случившемся из средств массовой информации.Но как же так получилось, что в соцсетях в связи с этим преступлением всплыла страничка Вазгена Адибекяна? Скорее всего, имя молодого человека просто перепутали. По первоначальной информации, подозреваемого в массовом убийстве задержали с двумя мужчинами, фамилия одного из которых созвучна с фамилией Вазгена. Кто-то выложил ссылку на его страницу, и понеслось. Ряд СМИ, не удосужившись проверить достоверность информации, растиражировал фото ни в чем не повинного человека («Комсомольская правда» Нижний Новгород» к ним не относится).Теперь нижегородцы сочувствуют молодым людям и советуют им обратиться в полицию с заявлением о клевете. Сейчас они думают об этом.«Пока не могу точно сказать, будем ли мы обращаться в полицию, этим будут заниматься юристы», - сказал «КП – Нижний Новгород» Эдгар Григорян.Напомним, массовое убийство в поселке Кудьма Нижнего Новгорода было совершено 28 февраля. Жертвой убийцы стал начальник Нижегородской дирекции связи РЖД Анатолий Королев, его супруга, 41-летняя дочь и шестилетний внук. В живых остались лишь старшая внучка и зять. В момент расправы девочка была на тренировке по конному спорту, а глава семьи – в командировке в Белгороде.Предполагаемым убийцей называют 26-летнего гастарбайтера Шарофиддина Амирова, который долгое время работал в этой семье, помогая по хозяйству. С ним задержали еще двоих мужчин, которые помогали ему сбежать после совершенного зверства. Мотивом преступления следствие считает ограбление – перед тем, как скрыться, убийца забрал из дома крупную сумму денег и ценности.КОНКРЕТНО«Клевета может состоять в распространении заведомо ложных сведений как об одном, так и о нескольких лицах. Отличительные признаки состава характеризуют распространяемые виновным сведения: они должны быть ложными и порочащими другого человека. Согласно ст. 128.1 УК РФ, уголовная ответственность за клевету наступает в том случае, если виновный заведомо осознавал ложность сообщаемых им сведений, порочащих честь и достоинство других лиц или подрывающих их репутацию, и желал их распространить. Если гражданин уверен в том, что сведения, которые он распространяет, содержат правдивые данные, хотя на самом деле они ложные, он не может нести уголовную ответственность по указанной статье УК РФ», - пояснили в пресс-службе МВД.Кстати, максимальное наказание по статье о клевете – пять лет лишения свободы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСадовник-гастарбайтер рассказал, почему убил целую семью в Нижнем НовгородеЗадержать его удалось только спустя несколько часов – уже во Владимирской области. Вскоре его вернули в Нижний Новгород, где 2 марта ему избрали меру пресечения. В ходе судебного заседания мужчина рассказал, почему решился на столь жестокое преступление (подробности).«Собирался вернуться в Узбекистан и жениться»: Знакомые рассказали о подозреваемом в массовом убийстве в Нижнем НовгородеНижегородская область все еще не может прийти в себя после массового убийства в поселке Кудьма. Напомним, там 28 февраля была жестоко убита целая семья: 63-летний пенсионер, его супруга, невестка и шестилетний внук. Подозреваемым в совершении этого убийства оказался их работник, помогавший по дому. «Комсомолке» удалось разыскать его знакомых – никто из них и представить не мог, что он способен на убийство (подробности).«Он у них давно работал»: Стали известны подробности массового убийства в Нижнем НовгородеПо всей вероятности, в семье ему доверяли. Он проработал у них много лет – сначала помогал на строительстве коттеджа, а потом остался работать садовником. Поэтому ожидать такой жестокости от давнего знакомого никто не мог (подробности).Разнорабочий, подозреваемый в убийстве семьи в Кудьме, часто ссорился с хозяевами из-за зарплатыКак говорят знакомые семьи Малаховых, парень работал у них много лет - сначала помогал на строительстве коттеджа, а потом остался работать садовником. Поэтому ожидать такой жестокости от давнего знакомого никто не мог (подробности).