Владелец кафе «Самурай» назвал причину взрыва в Нижнем Новгороде. Фото: Кирилл Мартынов

Владелец сети кафе «Самурай» в Нижнем Новгороде Александр Ильин побывал на допросе у следователей и теперь готов назвать причину произошедшего взрыва на Мещерском бульваре.

- Я только вышел с допроса в органах, - рассказал он на своей странице в Инстаграм. - Официальная информация – то, что на объекте под домом шла газовая труба. В ней было отверстие, из-за чего и произошел взрыв. Кафе «Самурай» здесь не причем.