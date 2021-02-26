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Владелец кафе «Самурай» назвал причину взрыва в Нижнем Новгороде

Сейчас расследование обстоятельств ЧП продолжается
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Владелец кафе «Самурай» назвал причину взрыва в Нижнем Новгороде.

Владелец кафе «Самурай» назвал причину взрыва в Нижнем Новгороде.

Фото: Кирилл Мартынов

Владелец сети кафе «Самурай» в Нижнем Новгороде Александр Ильин побывал на допросе у следователей и теперь готов назвать причину произошедшего взрыва на Мещерском бульваре.

- Я только вышел с допроса в органах, - рассказал он на своей странице в Инстаграм. - Официальная информация – то, что на объекте под домом шла газовая труба. В ней было отверстие, из-за чего и произошел взрыв. Кафе «Самурай» здесь не причем.