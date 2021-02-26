«Несущие конструкции не пострадали»: большинство жителей вернутся в свои квартиры после взрыва на Мещерском бульваре

По предварительным выводам экспертов, несущие конструкции дома не пострадали. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Жильцы одного подъезда из дома, в пристрое которого случился взрыв на Мещерском бульваре, не смогут вернуться в свои квартиры сегодня. Об этом сообщил первый заместитель главы города Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

Эксперты обследовали многоэтажное здание и выдвинули предварительные выводы - несущие конструкции не пострадали.

Домой будут возвращаться жители подъездов 1 и 3 корпусов, а также второго подъезда 2 корпуса. К слову, внутрь будут пускать небольшими группами в сопровождении сотрудников полиции и МЧС.

- Жители первого подъезда 2 корпуса дома №3 на Мещерском бульваре, если им негде переночевать, сегодня с 18:00 могут на ближайшие сутки разместиться в гостинице «Marins Park Hotel», где им будет предоставлено трехразовое питание, - заявил замглавы города.

В настоящее время в пострадавшем доме есть вода и отопление, но электричество будет отсутствовать до следующего заседания штаба.

- Всех тех, кто сочтёт своё проживание в доме невозможным, мы также будем размещать в гостинице, - отметил Дмитрий Сивохин.

По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и службы газа. Сегодня к вечеру весь тепловой контур дома планируется закрыть.

Напомним, взрыв произошел в пристрое к 12-этажному дому на Мещерском бульваре, где располагался суши-бар и стоматологическая клиника. Причина происшествия остается невыясненной – этот дом не был газифицирован.

- Итого у нас трое пострадавших, - рассказали в региональном МЧС. - Мужчина, доставлен в травмпункт, женщина госпитализирована и женщина, извлеченная из-под завалов, доставлена с ожогами в ПИМУ.

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