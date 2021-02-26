Владелец суши-бара в Нижнем Новгороде рассказал о состоянии пострадавшей при взрыве сотрудницы Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Владелец суши-бара в Нижнем Новгороде, где утром 26 февраля произошел взрыв, рассказал о состоянии пострадавшей сотрудницы. Ее спустя несколько часов после взрыва извлекли из-под завалов.

- Натаха, скажи «привет», - призывает сотрудницу Александр Ильин, находясь вместе с ней в машине реанимации. – Ее спасли. У нее легкие ожоги. По-моему, кости все целые. Она сейчас в реанимации. Потом еще расскажу!

Напомним, взрыв произошел в 12-этажном доме на Мещерском бульваре, где располагался суши-бар и стоматологическая клиника. В результате происшествия пострадали три человека. Сразу после взрыва в здании начался пожар. Из дома были эвакуированы 68 человек, в том числе шесть детей. Сейчас все они находятся в пункте временного размещения, расположенном в соседней школе. С ними работают психологи МЧС.

- Сейчас ведутся поиски второй женщины под завалами, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Ранее в больницу был доставлен пострадавший мужчина 1979 года рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

Произошло обрушение стен пристроенного здания (подробности)

Что происходит на месте взрыва газа в Нижнем Новгороде 26 февраля 2021: прямая онлайн-трансляция

Следим за происходящим на месте взрыва газа в Нижнем Новгороде 26 февраля 2021 (подробности)

«Раздался грохот и все полетело»: Очевидцы рассказали о взрыве в Нижнем Новгороде 26 февраля

Сейчас место взрыва превратилось в руины (подробности)