По данным на 01:00 23 февраля 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 407 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 94 201 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 423 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 86 291 житель Нижегородской области.К сожалению, количество смертей увеличилось до 2 382 — за последние сутки умерло ещё десять нижегородцев.Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Следом идёт Павловский и Балахнинский районы.Напомним, ранее губернатор Нижегородской области внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Соответствующие изменения коснулись работы ресторанов и проведению спортивных мероприятий. Кроме того, открываются фудкорты и разрешается проведение выставок и конгрессов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!