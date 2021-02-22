Ещё 407 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 22 февраля 2021 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 423 человека с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 86 291 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние сутки было выявлено 407 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 94 201 человек.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский и Ленинский район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе.

По заболеваемости COVID-19 наша область продолжает занимать четвертое место среди других регионов страны. Выше находятся только Московская область (728 зараженных), Санкт-Петербург (957 зараженных) и Москва (1 723 зараженных).

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