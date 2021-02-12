Выставки и конгрессы возобновят в Нижегородской области

Новые изменения в Указ "о введении режима повышенной готовности" накануне внёс губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В частности, они предусматривают послабление ограничений для учреждений культуры и возобновление работы выставок и конгрессов в регионе. Информацией об этом поделилась пресс-служба нижегородского правительства.

– Заполняемость залов – важнейший критерий работы в сфере культуры и развлечений. Как только появляется возможность увеличить максимально допустимое число зрителей, мы это делаем. Теперь допускается заполнение зала не на 40%, а на 60%. Это, в частности, касается театров и кинотеатров. При этом сохраняются остальные требования, связанные с соблюдением социальной дистанции и ношением масок, – пояснил Глеб Никитин.

А следом добавил, что сейчас конгрессно-выставочная деятельность может возобновиться только с большими ограничениями:

– В мероприятиях подобного рода пока разрешено участие до 50 человек с учётом вместимости зала. После перехода на третий этап снятия ограничений разрешённая численность увеличится до 100 человек. Проведение конгрессно-выставочных мероприятий возможно при условии соблюдения социальной дистанции, масочного режима, как организаторами, так и участниками. На входе в зал, где планируется мероприятие, необходимо проводить термометрию. В самом помещении непременно должны работать системы обеззараживания воздуха с использованием бактерицидных облучателей-рециркуляторов.

Более того, в числе ограничений для проведения выставок и конгрессов числятся также следующие меры:

- онлайн-регистрация участников и посетителей;

- минимизация контактов между членами персонала и между персоналом и посетителями;

- реализация продуктов питания и напитков только в индивидуальной упаковке;

- рассадка участников с дистанцией не менее 2 свободных мест (1,5 метра).

Ранее мы сообщали, что послабления также коснулись работы детских центров, фудкортов и других мест.

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