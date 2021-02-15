Нижегородским ресторанам и кафе разрешили работать до трех часов ночи. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижегородской области продлено время работы кафе и ресторанов. Соответствующие изменения в «Указ о режиме повышенной готовности» внес губернатор Глеб Никитин.

Так, согласно изменениям, теперь заведения общепита смогут работать не до полуночи, а до трех часов ночи. Кроме того, разрешается обслуживать посетителей за столами в зонах фудкортов.

«Сфера общественного питания стала одной из самой пострадавших в пандемию. Надеюсь, что постепенное снятие ограничений поможет ее восстановлению», - отметил Глеб Никитин.

Напомним, в регионе также разрешили организацию выставок и конгрессов, а также увеличили допустимое количество зрителей на трибунах во время спортивных матчей.

Напомним, ранее Глеб Никитин опроверг информацию о принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции.