Глеб Никитин увеличил разрешенное число болельщиков на матчах. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Заполняемость трибун на матчах в Нижегородской области увеличена. Соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» внес губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Теперь разрешается проводить не только спортивные, но и физкультурные соревнования при условии ограничения участников до 300 человек. Ранее же физкультурные мероприятия можно было проводить лишь после разрешения координационного штаба.

Кроме того, в Нижегородской области увеличено число болельщиков, которые могут одновременно присутствовать на трибунах во время спортивных матчей. Допустимое число зависит от вместимости трибун. Так, на стадионах и в залах вместимостью до 3 тысяч мест заполняемость может составить 60%, до 6 тысяч мест – 40%, свыше 6 тысяч мест – 10%.

«Спортивные мероприятия сможет посетить больше зрителей. Это связано с определенной стабилизацией санитарно-эпидемиологической обстановки и готовностью организаторов выполнять все необходимые требования», - прокомментировал свое решение губернатор Нижегородской области.

Напомним, в числе послаблений коронавирусных ограничений в Нижегородской области также разрешили работу фудкортов, выставки и конгрессы.