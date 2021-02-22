10 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По данным на 22 февраля, статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 2 382 - за последние сутки умерло ещё десять нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Соответствующие изменения коснулись работы ресторанов и проведению спортивных мероприятий. Кроме того, открываются фудкорты и разрешается проведение выставок и конгрессов.

Также ранее мы сообщали, что нижегородские бани получат субсидии на возмещение части убытков, полученных вследствие распространения коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!