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Медицинский центр, выдавший справку «борскому стрелку», лишили лицензии

Суд счел, что продолжение деятельности медцентра несет угрозу обществу
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Медицинский центр, выдавший справку «борскому стрелку», лишили лицензии. Фото: соцсети

Медицинский центр, выдавший справку «борскому стрелку», лишили лицензии. Фото: соцсети

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Нижнем Новгороде лишили лицензии медицинский центр «Эксперт», выдавший справку «борскому стрелку» Даниле Монахову, расстрелявшему прохожих в октябре прошлого года. Решение об аннулировании лицензии принял Арбитражный суд Нижегородской области 15 февраля.

«Рассмотрев представленные в материалах дела доказательства, суд пришел к выводу, что продолжение медицинской деятельности ООО «Медицинский центр «Эксперт» представляет угрозу общественным интересам и жизни/здоровью граждан», - говорится в документах, опубликованных на сайте регионального Арбитражного суда.

Поводом для отзыва лицензии стал формальный, по мнению суда, медицинский осмотр врачом-психиатром, в результате которого 18-летний Данил Монахов смог получить лицензию на приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия, из которого он впоследствии убил четырех человек. По мнению суда, это стало следствием отсутствия внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в клинике.

На самого врача-психиатра 31-летнего Виталия Б. завели сразу два уголовных дела. Его подозревают в халатности и подлоге документов.

«Должностное лицо допустило формальное медицинское освидетельствование Монахова Д.В., В частности, не были выявлены психические расстройства поведения освидетельствуемого, при наличии которых противопоказано владение оружием, в результате чего последний получил лицензию на приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, а в последствии и на его хранение», - говорится в материалах суда.

Сейчас Виталий находится под домашним арестом – такую меру пресечения ему назначили перед Новым годом, до этого же врач более двух месяцев провел в СИЗО.

Напомним, 12 октября 2020 года в поселке Большеорловском Борского района 18-летний Данила Монахов на остановке расстрелял из охотничьего ружья свою бабушку, ее соседа и случайных прохожих. Два человека были убиты сразу, бабушка скончалась в больнице через месяц. Сам юноша после этого убежал в лес и совершил суицид, его тело нашли лишь следующим утром.

Сразу после инцидента возбудили ряд уголовных дел: на врача, выдавшего справку, и должностных лиц из правоохранительных органов. Уголовное дело по статье «Халатность» было возбуждено на бывшего заместителя начальника отдела полиции № 3 по Ленинскому району. К нему у следствия есть вопрос о том, как человек мог получить разрешение на оружие, если ранее он уже попадал в поле зрения полиции.

«В ходе расследования выяснилось, что в феврале 2019 года педагоги школы, в которой учился Монахов, обратили внимание на его страницу в социальной сети, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Ее негативное содержание дало основание подозревать его в приверженности к деструктивным движениям. Эта информация была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и в Центр по противодействию экстремизму».

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