Второе уголовное дело завели на врача, выдавшего справку «борскому стрелку» Монахову

12 октября 2020 года Данила Монахов устроил массовый расстрел людей под Нижним Новгородом. Фото: соцсети Фото: Олег ЗОЛОТО

На нижегородского врача-психиатра, выдавшего справку «борскому стрелку» Даниле Монахову, завели второе уголовное дело. Кроме халатности 31-летнего Виталия Б. подозревают еще и в служебном подлоге, сообщается на сайте «СудьиНН».

«Возбудили его [дело] в октябре прошлого года, но адвокатам стало об этом известно лишь в декабре. Речь идет о неких медицинских документах, которые, по мнению следствия, являются подложными», - говорится в сообщении.

8 февраля состоялось судебное заседание, в ходе которого домашний арест Виталию был продлен еще на два месяца. К слову, под домашний арест его отпустили лишь перед Новым годом – до этого врач более двух месяцев провел в СИЗО.

Его обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Сторона обвинения полагает, что врач ненадлежащим образом провел осмотр молодого человека и не увидел у него психических расстройств. Правда, были ли эти расстройства у парня, неизвестно.

Кроме того, в октябре 2020 года уголовное дело по статье «Халатность» было возбуждено на бывшего заместителя начальника отдела полиции № 3 по Ленинскому району. К нему у следствия есть вопрос о том, как человек мог получить разрешение на оружие, если ранее он уже попадал в поле зрения полиции.

- В ходе расследования выяснилось, что в феврале 2019 года педагоги школы, в которой учился Монахов, обратили внимание на его страницу в социальной сети, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Ее негативное содержание дало основание подозревать его в приверженности к деструктивным движениям. Эта информация была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и в Центр по противодействию экстремизму.

Напомним, 12 октября 2020 года в поселке Большеорловском Борского района разыгралась кровавая трагедия: 18-летний Данила Монахов на остановке расстрелял из охотничьего ружья свою бабушку, ее соседа и случайных прохожих. Два человека были убиты сразу, бабушка скончалась в больнице через месяц. Сам юноша после учиненного массового расстрела скрылся с ружьем в лесу и свел счеты с жизнью. Его тело нашли утром следующего дня.