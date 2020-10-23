В деле нижегородского стрелка появился еще один фигурант. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Еще одно уголовное дело было возбуждено в связи с массовым расстрелом людей в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области. На этот раз под следствием оказался бывший заместитель начальника отдела полиции № 3 по Ленинскому району. Его обвиняют в халатности.

Напомним, трагедия произошла около четырех часов дня 12 октября. Приехавший в гости к своей бабушке, 18-летний Данила Монахов сначала ранил ее, а потом выбежал на улицу и принялся палить по случайным прохожим. В результате три человека были убиты, еще трое были ранены. Тело самого нижегородского стрелка было найдено утром 13 октября в 200-х метрах от места преступления. По всей вероятности, он совершил суицид. Вскоре после этого выяснилось, что молодому человеку было дано разрешение на ношение огнестрельного оружия, несмотря на то, что он уже попадал в поле зрения полиции.

- В ходе расследования выяснилось, что в феврале 2019 года педагоги школы, в которой он учился, обратили внимание на его страницу в социальной сети, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Ее негативное содержание дало основание подозревать его в приверженности к деструктивным движениям. Эта информация была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и в Центр по противодействию экстремизму. Кроме того, он наблюдался у врача из-за депрессивного состояния. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Приехавший в гости к своей бабушке, 18-летний Данила Монахов сначала ранил ее. Фото: СОЦСЕТИ

Первыми под следствием оказались врач, выдавший Монахову справку о пригодности к получению оружия, и отказавший в возбуждении уголовного дела инспектор по делам несовершеннолетних. И вот теперь в деле появился новый фигурант.

- По версии следствия, в марте 2019 года бывший заместитель начальника отдела полиции № 3 утвердил незаконное постановление инспектора отдела по делам несовершеннолетних об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего школьника, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Следователи полагают, что подозреваемый должным образом не исполнил свои обязанности и не принял мер к отмене незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

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