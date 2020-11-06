Суд оставил под арестом врача-психиатра, выдавшего справку «борскому стрелку»

Врач, выдавший справку Даниле Монахову, просил смягчить меру пресечения. Фото: СОЦСЕТИ

Суд оставил под арестом врача-психиатра Виталия Б., который выдал медицинскую справку на оружие 18-летнему Даниле Мнахову, расстрелявшему людей в Борском районе 12 октября 2020 года.

Заседание по делу «борского стрелка» состоялось в Нижегородском областном суде 5 ноября. На нем была рассмотрена апелляция адвоката врача, на суде он просил о смягчении меры пресечения.

Напомним, 31-летний врач-психиатр был арестован 17 октября сроком на 1 месяц 27 дней. Его обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Сторона обвинения полагает, что врач ненадлежащим образом провел осмотр молодого человека и не увидел у него психических расстройств. Правда, были ли эти расстройства у парня, экспертизой еще не установлено.

«На момент осмотра — 17 июля 2020 года - никаких противопоказаний для получения визы психиатра, необходимой для приобретения права на оружие, у пациента Монахова выявлено не было. Тот не стоял на учете ни у психиатров, ни у наркологов», - сообщается на сайте судьи-нн.

В ходе заседания суду были предоставлены все необходимые документы, подтверждающие квалификацию врача: копии дипломов, справок, различных свидетельств и удостоверений курсов повышения квалификации и прочее. Кроме того, адвокаты предоставили положительные характеристики с мест работы обвиняемого – как от руководства, так и от трудовых коллективов, а также подписи 150 психологов Нижнего Новгорода с просьбой детально разобраться в ситуации.

Однако, не смотря на это, суд отказал в удовлетворении жалобы.

Напомним, массовый расстрел людей в поселке Большеорловский Борского района произошел 12 октября 2020 года. 18-летний Данила Монахов сначала ранил родную бабушку, у которой гостил, а потом принялся за случайных прохожих. В результате три человека были убиты, еще трое получили серьезные ранения. После этого юноша покончил жизнь самоубийством.

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