Следственный комитет: Нижегородский стрелок наблюдался у врача из-за депрессии Фото: СОЦСЕТИ

Неожиданное продолжение получила история нижегородского стрелка, убившего троих человек и ранившего еще троих в поселке Большеорловское. Как удалось выяснить следователям, 18-летний Данила Монахов наблюдался у врача из-за депрессивных состояний.

- В ходе расследования выяснилось, что в феврале 2019 года педагоги школы, в которой он учился, обратили внимание на его страницу в социальной сети, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Ее негативное содержание дало основание подозревать его в приверженности к деструктивным движениям. Эта информация была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и в Центр по противодействию экстремизму.

Но и это еще не все. Как оказалось, Данила наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния. Однако все это не помешало ему получить разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия.

Поиски нижегородского стрелка продолжались всю ночь. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- В связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому, а также непроведении в отношении него достаточной профилактической работы возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», - сообщили в региональном СУ СКР. – Следователям предстоит дать юридическую действиям органов профилактики, подготовивших справки медработников и лиц, выдавших разрешение на ношение огнестрельного оружия.

Самому 18-летнему подозреваемому будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Также сейчас допрашиваются свидетели и проводятся все необходимые экспертизы.

Напомним, трагедия произошла около четырех часов дня 12 октября. Приехавший в гости к своей бабушке, 18-летний Даниил в Борском районе сначала ранил ее, а потом выбежал на улицу и принялся палить по случайным прохожим. В результате три человека были убиты, еще трое были ранены.

КОМПЕТЕНТНО

Сергей Малинин, бывший полковник МВД:

- Раньше выдачей разрешений на ношение оружия занималось МВД, теперь эта функция передана Росгвардии. При этом сам механизм получения такого разрешения несколько упростился. К примеру, раньше нельзя было приобрести оружие для охраны или самообороны, только для охоты. А для этого нужно было как минимум пять лет состоять в региональном обществе охотников. Сейчас это требование отменили. Что нужно, чтобы получить оружие: лицензия, медицинская справка от психиатра и нарколога, справка об отсутствии судимости и характеристика от участкового. Чтобы ее выдать, участковый должен был пройти всех его соседей, родственников и друзей. Только после этого, составив о нем представление, можно выдавать справку. Однако в связи с возросшей нагрузкой на участковых, к этому вопросу могли отнестись формально.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Медики рассказали о состоянии троих пострадавших при обстреле под Нижним Новгородом

Двоих из них перевезли в областную больницу имени Семашко (подробности)

Как ищут нижегородского стрелка, убившего троих человек: онлайн-трансляция с места событий

Онлайн-трансляция с места поисков нижегородского стрелка, убившего троих человек (подробности)

Родственник стрелка, убившего трех человек в Нижнем Новгороде: «Бабушка его учиться отправляла, а он не хотел возвращаться домой»

По словам близких Данила Монахова, у него были пристрастия к компьютерным играм и охоте на уток(подробности)

«Бабушка не давала уйти с ружьем»: почему нижегородский стрелок Данил Монахов устроил бойню на остановке

Знакомые и родственники подозреваемого в массовом убийстве рассказали, что могло сподвигнуть его на такой страшный поступок (подробности)

«Он говорил нам - мне люди противны»: Сокурсники нижегородского стрелка рассказали о его последнем дне в училище

По словам учеников, Данил Монахов в день убийства отпросился с учебы в военкомат (подробности)