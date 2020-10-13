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Следственный комитет: Нижегородский стрелок наблюдался у врача из-за депрессии

Школьные педагоги подозревали его в участии в деструктивных движениях
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Следственный комитет: Нижегородский стрелок наблюдался у врача из-за депрессии

Следственный комитет: Нижегородский стрелок наблюдался у врача из-за депрессии

Фото: СОЦСЕТИ

Неожиданное продолжение получила история нижегородского стрелка, убившего троих человек и ранившего еще троих в поселке Большеорловское. Как удалось выяснить следователям, 18-летний Данила Монахов наблюдался у врача из-за депрессивных состояний.

- В ходе расследования выяснилось, что в феврале 2019 года педагоги школы, в которой он учился, обратили внимание на его страницу в социальной сети, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Ее негативное содержание дало основание подозревать его в приверженности к деструктивным движениям. Эта информация была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и в Центр по противодействию экстремизму.

Но и это еще не все. Как оказалось, Данила наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния. Однако все это не помешало ему получить разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия.

Поиски нижегородского стрелка продолжались всю ночь.

Поиски нижегородского стрелка продолжались всю ночь.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- В связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому, а также непроведении в отношении него достаточной профилактической работы возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», - сообщили в региональном СУ СКР. – Следователям предстоит дать юридическую действиям органов профилактики, подготовивших справки медработников и лиц, выдавших разрешение на ношение огнестрельного оружия.

Самому 18-летнему подозреваемому будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Также сейчас допрашиваются свидетели и проводятся все необходимые экспертизы.

Напомним, трагедия произошла около четырех часов дня 12 октября. Приехавший в гости к своей бабушке, 18-летний Даниил в Борском районе сначала ранил ее, а потом выбежал на улицу и принялся палить по случайным прохожим. В результате три человека были убиты, еще трое были ранены.

КОМПЕТЕНТНО

Сергей Малинин, бывший полковник МВД:

- Раньше выдачей разрешений на ношение оружия занималось МВД, теперь эта функция передана Росгвардии. При этом сам механизм получения такого разрешения несколько упростился. К примеру, раньше нельзя было приобрести оружие для охраны или самообороны, только для охоты. А для этого нужно было как минимум пять лет состоять в региональном обществе охотников. Сейчас это требование отменили. Что нужно, чтобы получить оружие: лицензия, медицинская справка от психиатра и нарколога, справка об отсутствии судимости и характеристика от участкового. Чтобы ее выдать, участковый должен был пройти всех его соседей, родственников и друзей. Только после этого, составив о нем представление, можно выдавать справку. Однако в связи с возросшей нагрузкой на участковых, к этому вопросу могли отнестись формально.

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