Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Суд приостановил лицензию медцентра, выдавшего справку нижегородскому стрелку

Медицинская организация будет оспаривать это решение
Валерия МУРОМЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Медцентр продолжает работать, несмотря на отзыв лицензии.

Медцентр продолжает работать, несмотря на отзыв лицензии.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Суд отозвал лицензию у нижегородского медицинского центра, выдавшего справку на оружие Данилу Монахову, расстрелявшему людей в октябре 2020 года.

Согласно информации в картотеке Арбитражного суда Нижегородской области, исковое заявление от Росздравнадзора было принято 20 октября. В нем ведомство просило приостановить действие лицензии на осуществление медицинской деятельности до вступления в законную силу решения по делу, судья иск удовлетворил.

«Рассмотрев названное заявление, изучив представленные материалы, суд пришел к выводу о необходимости его удовлетворения и принятия истребуемой обеспечительной меры», - говорится в материалах суда.

Таким образом, лицензия у небезызвестного в Нижнем Новгороде медицинского центра была отозвана 20 октября «до вступления решения по настоящему делу в законную силу». Напомним, что выдавший справку врач-психиатр был арестован еще 19 октября, его подозревают в халатности.

Медицинский центр в свою очередь подал в суд апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена во Владимире 14 декабря 2020 года. Кстати, медцентр продолжает работать и оказывать платные услуги, несмотря на отзыв лицензии.

Напомним, массовое убийство людей произошло в поселке Большеорловское под Нижним Новгородом 12 октября 2020 года. 18-летний Данила Монахов выстрелил из ружья в собственную бабушку, после чего начал без разбора стрелять по прохожим на улице. В результате три человека были убиты на месте, а самого стрелка нашли на следующий день мертвым: он совершил самоубийство. Его бабушка спустя месяц скончалась в больнице.

Как выяснилось, юноша давно планировал массовое убийство, при этом своих намерений особо не скрывал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!

ЧППроисшествия: ЧПСтрельба в Нижегородской области

Рекомендуемые