Суд приостановил лицензию медцентра, выдавшего справку нижегородскому стрелку

Медцентр продолжает работать, несмотря на отзыв лицензии. Фото: Евгения ГУСЕВА

Суд отозвал лицензию у нижегородского медицинского центра, выдавшего справку на оружие Данилу Монахову, расстрелявшему людей в октябре 2020 года.

Согласно информации в картотеке Арбитражного суда Нижегородской области, исковое заявление от Росздравнадзора было принято 20 октября. В нем ведомство просило приостановить действие лицензии на осуществление медицинской деятельности до вступления в законную силу решения по делу, судья иск удовлетворил.

«Рассмотрев названное заявление, изучив представленные материалы, суд пришел к выводу о необходимости его удовлетворения и принятия истребуемой обеспечительной меры», - говорится в материалах суда.

Таким образом, лицензия у небезызвестного в Нижнем Новгороде медицинского центра была отозвана 20 октября «до вступления решения по настоящему делу в законную силу». Напомним, что выдавший справку врач-психиатр был арестован еще 19 октября, его подозревают в халатности.

Медицинский центр в свою очередь подал в суд апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена во Владимире 14 декабря 2020 года. Кстати, медцентр продолжает работать и оказывать платные услуги, несмотря на отзыв лицензии.

Напомним, массовое убийство людей произошло в поселке Большеорловское под Нижним Новгородом 12 октября 2020 года. 18-летний Данила Монахов выстрелил из ружья в собственную бабушку, после чего начал без разбора стрелять по прохожим на улице. В результате три человека были убиты на месте, а самого стрелка нашли на следующий день мертвым: он совершил самоубийство. Его бабушка спустя месяц скончалась в больнице.

Как выяснилось, юноша давно планировал массовое убийство, при этом своих намерений особо не скрывал.

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