Снегопад в Нижнем Новгороде 12 февраля 2021: Город накрыл снежный шторм. Фото: Анна СТЕПАНОВА

Бушующий сейчас снегопад в Нижнем Новгороде 12 февраля 2021 стал настоящим стихийным бедствием для горожан: то и дело возникающие пробки, занесенные дороги и едва справляющаяся с таким режимом работы снегоуборочная техника. «КП» собрала самые интересные эпизоды хроник заснеженного города.

О том, что на Нижний Новгород надвигается настоящий снежный шторм, горожан предупредили еще накануне.

- 12, 13 и 14 февраля в Нижегородской области и в самом Нижнем Новгороде ожидаются сильный снег, метель, ухудшение видимости до 500 метров и менее. На дорогах вероятны снежные заносы, накаты и гололедица, - сообщили в «Верхне-Волжском УГМС».

Нижегородским автомобилистам рекомендовали не использовать личный транспорт без лишней необходимости. Однако это не сильно помогло – без пробок все равно не обошлось. Этим утром снегопад в Нижнем Новгороде 12 февраля 2021 полностью парализовал движение. Пробки на улицах достигали девяти баллов!

Оно и понятно – снегоуборочная техника с таким снежным штормом явно не справлялась. Да и самой техники было, мягко говоря, недостаточно. Если обычно на дорогах работает 240 машин, а в дни снегопада и вовсе больше 300, то сегодня на дороги вышли только 94 машины.

Не лучшим образом обстояли дела и на пригородных трассах. Там в зоне риска оказались огромные фуры, двигающиеся в сторону Нижнего Новгорода. Одна из них полностью перегородила трассу М-7 под Дзержинском.

В самом Нижнем Новгороде фуры тоже натворили немало дел. Из-за буксующих фур оказался перекрыт Мызинский мост. В результате, людям пришлось идти пешком. А тем временем снегопад в Нижнем Новгороде 12 февраля 2021 продолжается.