Фура встала поперек трассы М-7 и полностью перекрыла движение в сторону Нижнего Новгорода

Фура перекрыла трассу М-7 после ДТП. Фото: Дзержинское телевидение

Трасса М-7 под Дзержинском оказалась полностью перекрыта из-за ДТП утром 12 февраля. Как сообщают очевидцы, в районе весового контроля фура столкнулась с легковушкой и встала поперек дороги, полностью перегородив путь другим автомобилям. Справа – сугробы по пояс, слева – бетонный отбойник. Сотни водителей оказались в ловушке: в сторону Нижнего Новгорода образовалась огромная пробка, которая растет с каждой минутой.

По данным ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, авария произошла примерно в 10:10 утра на 366-м километре федеральной трассы М-7 в Володарском районе. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства уточняются.

«Временно перекрыто движение по трассе в сторону Нижнего Новгорода. Возможный маршрут объезда: поворот на Ильиногорск на 356 км М-7, далее через Володарск с выездом на М-7 на 367 км», - пояснили в ведомстве.

Сейчас дорожные службы ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород ликвидируют последствия аварии.

Сегодня на Нижегородский регион обрушилась очередная метель: снегопад начался ночью и не прекращается до сих пор. Видимость на дорогах очень плохая, сами дороги заснеженные и скользкие. Из-за этого на трассе М-7 возникло сразу несколько аварий - очевидцы сообщают не об одном ДТП, осложнившем сегодня путь водителям.