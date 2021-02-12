Мызинский мост перекрыли из-за буксующих фур днем 12 февраля: люди идут пешком

Мызинский мост перекрыли из-за буксующих фур. Фото: Максим Иванов

Мызинский мост по направлению в сторону улицы Ларина перекрыли днем 12 февраля. Причиной остановки движения стали фуры, которые буксовали и не могли забраться на подъем после переправы. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщил очевидец Максим Иванов.

«Инспекторы ГИБДД перекрыли дорогу в сторону нагорной части, машины стоят плотными рядами, многие люди идут по мосту пешком. Дорога скользкая, как каток», - рассказал нижегородец.

Многие пошли по переправе пешком - так быстрее. Фото: Максим Иванов

По его словам, грузовикам помогали забраться на подъем тягачи, которые дежурили тут же. Для безопасности других автомобилистов движение было временно приостановлено.

По этой причине на всех подъездах к переправе скопились огромные глухие пробки. Забита вся улица Попова, стоит Новикова-Прибоя, Лесная, проспект Ленина, Монастырка.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: Максим Иванов

Причиной дорожной вакханалии стал снегопад, начавшийся в Нижнем Новгороде минувшей ночью и продолжающийся до сих пор. С самого утра на дорогах наблюдаются девятибалльные пробки, которые не уменьшаются с течением времени.

Проблема проезда фурами Мызинского моста возникает практически после каждого сильного снегопада: многотонные машины не могут преодолеть подъем и начинают буксовать. Подобное было и около месяца назад.

«На месте работают инспекторы ГИБДД, которые регулируют дорожное движение во избежание аварий. Движение на этом участке затруднено», - говорят в таких случаях в Госавтоинспекции.