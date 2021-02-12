Снегопад парализовал движение в Нижнем Новгороде утром 12 февраля

Снегопад, о котором накануне предупреждали синоптики, стал причиной огромных пробок в Нижнем Новгороде утром 12 февраля. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает дорожную ситуацию в девять баллов.

По данным на 8:30 Мызинский мост стоит в обе стороны, причем в сторону Ларина пробка начинается от Удмуртской, забиты машинами и все прилегающие улицы: Попова, проспект Ленина до проходных ГАЗа, Лесная улица.

Парализовано движение также на метромосту и Канавинском мосту, пробки на подъезд и на подъем. Зеленым цветом на карте значится лишь Молитовский мост, но небольшие затруднения на подъем все же имеются.

Большая пробка на проспекте Гагарина: от кинотеатра «Электрон» до ННГУ, особенно плохи дела в районе перекрестка с улицей Бекетова.

На Стрелке встали почти все улицы: Бетанкура, Самаркандская, Советская, Керченская, Должанская и другие.

На целых семь километров пробка растянулась от улицы Хальзовской до станции метро Бурнаковская, сильные заторы на Казанском шоссе, улицах Ванеева, Деловой.

По данным городского портала «Антиснег», на дорогах Нижнего Новгорода в эти часы работает всего 91 единица снегоуборочной техники, причем половина работает на территории Сормовского района.

Напомним, депутаты городской думы Нижнего Новгорода на днях раскритиковали качество уборки снега в Нижнем Новгороде. По их словам, в городе есть только треть от необходимого количества снегоуборочной техники.