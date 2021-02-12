Всего 91 снегоуборочная машина чистит дороги Нижнего Новгорода утром 12 февраля

Данные портала "Антиснег" на 9 утра. Фото:antisnegnn.ru

Меньше сотни единиц снегоуборочной техники борется с последствиями снегопада в Нижнем Новгороде утром 12 февраля, хотя в обычные дни дороги чистят 200-250 машин, а в условиях снегопада их число увеличивается до 340

Согласно данным городского портала «Антиснег», на 8:30-9.00 часов утра на дорогах Нижнего Новгорода работает всего 91 снегоуборочная машина, причем половина из них находится в Сормовском районе. А ведь накануне синоптики делали предупреждение о грядущем ухудшении погоды.

Чтобы узнать причину такого резкого сокращения снегоуборочной техники в сложных погодных условиях, «Комсомолка» направила запрос в департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Сейчас на всех основных магистралях областного центра наблюдаются сильные заторы: сервис «Яндекс.Пробки» оценивает обстановку в 9 баллов. Причиной пробок стал снегопад, который начался в Нижнем Новгороде еще минувшим вечером и не прекращается до сих пор.

Ранее депутаты городской думы раскритиковали уборку снега в Нижнем Новгороде. По их словам, в городе есть только треть от необходимого числа снегоуборочной техники.