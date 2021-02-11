Последние недели Нижний Новгород сходит с ума от погодных условий, накрывших весь регион: город утопает по колено в снегу, а люди толкают транспорт, на котором поедут на работу. Как следствие всего этого – километровые пробки. Прогноз погоды на текущую неделю был неутешительным. Температура действительно понижалась, а временные снегопады не прекращались. Но испытания на этом не заканчиваются: ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает нас об очередном ухудшении положения.По данным, которыми поделилось ФГБУ \\"Верхне-Волжское УГМС\\", 12, 13 и 14 февраля в Нижегородском регионе и в самом Нижнем Новгороде ожидаются сильный снег, метель, ухудшение видимости до 500 метров и менее! На дорогах вероятны снежные заносы, накаты и гололедица.Ввиду этих явлений серьёзно повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Здесь подразумеваются нарушения в работе транспорта, коммунальных и дорожных служб. А главное, ДТП на дорогах, значительные заторы и повышенные риски получения травм жителями области. Более того, возможны падение снега и сосулек с крыш и обрушение ветхих и слабоукреплённых конструкций.В связи с чем нижегородское ГУ МЧС делится с жителями рекомендациями на ближайшие дни:- не отпускать детей на улицу без сопровождения взрослых;- пожилым или больным людям стоит воздержаться от прогулок в одиночестве;- проходя мимо зданий, держитесь на безопасном расстоянии от стен;- по возможности, воздержитесь от поездок по городу и использования автотранспорта;- управляя транспортом, держите необходимую дистанцию, ограничьте скорость максимально, не допускайте резких поворотов и торможений;- будьте бдительны на перекрёстках и пешеходных переходах.По совету МЧС, от поездок на личном транспорте лучше вообще воздержаться, если на то нет острой необходимости.Надеемся, ближайшие дни всё же обойдутся без серьёзных происшествий. К подобной погоде нижегородцы, конечно, уже успели привыкнуть, но расслабляться пока рано, друзья.Напомним, несколько дней назад мы рассказывали о курьёзной происшествии: снегоуборочная техника застряла в снегу.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!