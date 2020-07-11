Глеб Никитин встретился с жителями дома на улице Краснодонцев, где произошел взрыв газа

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с жителями дома на улице Краснодонцев в Автозаводском районе, которые были эвакуированы после взрыва бытового газа. Напомним, взрыв произошел на 6 этаже девятиэтажки ранним утром 11 июля 2020 года и повредил квартиры на двух этажах. Но нижегородские власти решили не рисковать и эвакуировали всех жителей дома до тех пор, пока не будут обследованы все конструкции панельной многоэтажки.

По словам Глеба Никитина, необходимость всеобщей эвакуации была связана с тем, что непосредственно в помещении, где произошел взрыв, была зафиксирована деформация стеновых панелей и строительных конструкций. А значит, под угрозой и конструктив всего здания.

- По нашим оценкам, для первичного анализа состояния конструкции здания потребуется 2-3 недели. Затем будем принимать решение относительно того, подлежит ли оно восстановлению. В любом случае, все жители будут расселены на постоянной основе – либо в этом доме, если его можно будет восстановить, либо в других домах, - пообещал Глеб Никитин.

Кроме того, жителям будет оказана материальная помощь. А пока многим требуется консультация психолога после пережитого.

- Минздраву Нижегородской области сразу после взрыва дано указание о быстром реагировании, оказании всей необходимой медицинской помощи, в том числе психологической. Некоторым жителям потребовалась срочная медикаментозная помощь, потому что лекарства, которые они принимают на постоянной основе, остались в квартире, - рассказал Глеб Никитин.

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