2020-07-11T09:54:09+03:00
Происшествия

Стали известны подробности о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде 11 июля

У одного из них диагностирована черепно-мозговая травма
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижнем Новгороде стали известны подробности о состоянии жителей многоквартирного дома на улице Краснодонцев, пострадавших при взрыве бытового газа ранним утром в субботу, 11 июля 2020 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в региональном минздраве.

Согласно информации, госпитализированы были два человека. Один из них был направлен на амбулаторное лечение после медицинского обследования – у него подтвержден диагноз «отравление продуктами горения легкой степени». Состояние второго пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, он госпитализирован с черепно-мозговой травмой в травматологическое отделение одной из нижегородских больниц.

Всего же в результате происшествия пострадали пять человек. Детей среди них нет. Три человека получили медицинскую помощь прямо на месте, госпитализация им не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны подробности о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде 11 июля
Глеб Никитин поручил всем службам оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим от взрыва газа в Нижнем Новгороде
По факту взрыва газа на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело
В Нижегородской области стартуют регулярные рейсы «Валдаев»
Церемония вручения премии «Инновация» пройдет в Арсенале 21 августа
Нижегородским школьникам, студентам и аспирантам повысят региональные стипендии
В Нижегородской области за лето 2020 года утонули 32 человека
Двое сотрудников нижегородского ГУФСИН задержаны по подозрению в превышении полномочий
«Нижегородская область показала серьезную динамику в рейтинге инвестиционной привлекательности», - Александр Шаронов
3 776 нижегородских школьников сдают сегодня ЕГЭ по профильной математике
Павел Солодкий: «18 место Нижегородской области в инвестиционном рейтинге – результат блестящей работы команды губернатора»
Самый шоколадный день: как выбрать качественный продукт
При поддержке компании «ЛУКОЙЛ» в поселке Ждановский открылась новая спортивная площадка