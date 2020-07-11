Стали известны подробности о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде 11 июля

11 Июль 2020 2020-07-11T09:54:09+03:00

У одного из них диагностирована черепно-мозговая травма

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В Нижнем Новгороде стали известны подробности о состоянии жителей многоквартирного дома на улице Краснодонцев, пострадавших при взрыве бытового газа ранним утром в субботу, 11 июля 2020 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в региональном минздраве.

Согласно информации, госпитализированы были два человека. Один из них был направлен на амбулаторное лечение после медицинского обследования – у него подтвержден диагноз «отравление продуктами горения легкой степени». Состояние второго пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, он госпитализирован с черепно-мозговой травмой в травматологическое отделение одной из нижегородских больниц.

Всего же в результате происшествия пострадали пять человек. Детей среди них нет. Три человека получили медицинскую помощь прямо на месте, госпитализация им не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU