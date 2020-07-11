Все жильцы дома на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа, будут временно расселены
Нижегородские власти приняли решение о временном расселении всех жильцов дома на улице Краснодонцев в Автозаводском районе, где рано утром в субботу, 11 июля 2020 года, произошел взрыв бытового газа. Напомним, в результате происшествия были серьезно повреждены шестой и седьмой этажи девятиэтажки.
Все жильцы дома на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа, будут временно расселеныФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
- Чтобы обезопасить всех жильцов дома, принято решение сначала провести полномасштабное обследование его конструкций. По результатам обследования будет приниматься решение о дальнейших действиях. А пока администрации города поручено обеспечить всех пострадавших временным жильем, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Все жильцы дома на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа, будут временно расселеныФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
На месте происшествия состоялось заседание комиссии по ЧС, в котором приняли участие замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, а также представители регионального ГУ МЧС и врио начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Владимир Бирючков.
Все жильцы дома на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа, будут временно расселеныФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
- В настоящее время дом обесточен и отключен от газа. Жители двух подъездов уже эвакуированы, 124 человека временно размещены в ближайшей школе. Там же дежурит скорая помощь, будут привлечены и психологи, - рассказал Юрий Шалабаев.
Рассматриваются варианты временного размещения жителей дома в гостиницах или муниципальном жилом фонде. Кроме того, на первом этапе они будут обеспечены едой и водой.
Обследование конструктива здания, по итогам которого будут определены пути устранения повреждений, уже началось.
Взрыв газа на улице Краснодонцев 11 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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